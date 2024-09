Boccia, "tanti punti interrogativi". Giubilei: ecco cosa non torna

07 settembre 2024 a

Luca Telese e Marianna Aprile hanno lanciato sul tavolo del dibattito di In onda il tema che sta tenendo banco nel mondo della politica. Il caso Maria Rosaria Boccia, l'influencer che ha portato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a dimettersi, è stato l'oggetto dell'analisi di Francesco Giubilei che, in collegamento con lo studio, ha esternato il suo punto di vista sulla vicenda. "Mi pare che l'influencer di Pompei, negli ultimi giorni, abbia anche una grande visibilità di carattere mediatico e che stia avendo un grande spazio", ha premesso il presidente della Fondazione Tatarella e del movimento di idee “Nazione Futura”.

Poi l'ospite del talk-show di La7 è passato a commentare le dichiarazioni di Giorgia Meloni. "Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me. La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona": così oggi la premier si è espressa al Teha Forum di Cernobbio sull'imprenditrice campana. "Ha pienamente ragione Giorgia Meloni. Da che parte stare? Io non ho nessun dubbio", ha continuato Giubilei.

Giorgia Meloni, ha spiegato il presidente del movimento "Nazione Futura", "può piacere o non piacere politicamente" ma "tutti le riconoscono che ha fatto una carriera politica basata sulla moralità, sullo spirito di sacrificio, sulla dedizione". "Di personalità come Boccia, nel mondo della politica, ne abbiamo viste tante. Il suo curriculum lascia tanti punti interrogativi", ha concluso l'interlocutore dei conduttori.