Boccia, attacco frontale a Meloni: "Metta da parte i guantoni". E la tagga

L'affaire Maria Rosaria Boccia continua a tenere banco nel mondo della politica e nei dibattiti dell'opinione pubblica. Oggi l'influencer ha messo nel mirino la premier Giorgia Meloni. In un primo momento, la cosiddetta "consulente fantasma" ha condiviso su Instagram una foto con la localizzazione "Cernobbio - Lake Como, Italy". Ma dell'imprenditrice, a Villa d’Este, nessuna traccia. La protagonista del caso che ha portato alle dimissioni l'ormai ex ministro della Cultura non è mai arrivata sul lago di Como, dove è in corso il 50esimo Forum Ambrosetti, diversamente da quanto sembrerebbe sul suo profilo social, "Il Forum è a porte chiuse e su invito e la Boccia non è tra gli invitati", hanno precisato gli organizzatori. "'Questa persona' è proprio una dilettante!", ha scritto per replicare alla presidente del Consiglio, che questa mattina è tornata sul caso senza chiamare la diretta interessata per nome.

Ma non finisce qui. Boccia, nel pomeriggio, è tornata sulla vicenda via social e ha taggato nel suo post la leader di Fratelli d'Italia. "Ciò che vedo è una donna pronta allo scontro, che affronta la situazione con la forza di un pugile, che soffia il naso dopo il jab, ma non vede di aver sferrato un colpo al vento, senza intaccare la verità. Metta da parte i guantoni: sono la gentilezza e le carezze ciò di cui c’è bisogno", ha digitato l'influencer postando il video dell’intervento di Meloni a Cernobbio, nel passaggio in cui, senza citarla, la premier parla di lei. Nel filmato postato dall'imprenditrice, si ripete continuamente il frame dell’immagine che riprende la premier mentre si tocca il naso e, a seguire, la foto di un articolo che riporta le frasi della presidente del Consiglio riferite alla donna campana.