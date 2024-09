Boccia replica a Meloni? "Proprio una dilettante". E tagga Cernobbio

07 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia, imprenditrice il cui nome è balzato agli onori di cronaca per la vicenda che ha portato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alle dimissioni, è intervenuta nuovamente su Instagram. In una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale, l'influencer ha scritto parole che sembrano dirette alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e taggato Cernobbio, dove la leader di Fratelli d'Italia ha avuto oggi un incontro bilaterale con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. "'Questa persona' è proprio una dilettante!", ha scritto all'indomani della resa di Sangiuliano a corredo di una foto che la ritrae. Tutto fa credere che la cosiddetta "consulente fantasma" abbia replicato alla premier, che questa mattina è tornata sul caso senza chiamare la diretta interessata per nome.

“Non credo di dover battibeccare con questa persona (Maria Rosaria Boccia, ndr). Ma lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come l'ho guardata io. La mia idea su come una donna debba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposto di quella che ha questa persona”, ha scandito oggi Giorgia Meloni nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Ringrazio ancora una volta Gennaro Sangiuliano, come sempre le cose che si costruiscono fanno molto meno rumore, meno notizia, è stato importante il lavoro che il ministro ha fatto. È stato intelligente chiudere la vergogna tutta italiana di musei e siti chiusi durante i giorni di festa", ha aggiunto con nettezza di parole.