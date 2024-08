Meteo, c'è la data della "burrasca di fine estate": quando finisce il caldo

29 agosto 2024 a

Le ultime previsioni meteo riportano una nuova ondata di caldo intenso per il periodo, ma quanto durerà? E quando arriverà la "burrasca di fine estate", la perturbazione che ogni anno mette fine di fatto alla stagione più calda? A rispondere a questi interrogativi sono gli esperti de IlMeteo.it . Ebbene, in base agli ultimi aggiornamenti siamo alle porte di un "cambio di scenario": il vortice di aria fredda atteso sull'Italia di fatto ha deviato la sua traiettoria e pertanto "anche la prima parte della prossima settimana sarà all'insegna del caldo e del sole", al netto dei soliti temporali sui rilievi. Dalla giornata di venerdì 30 agosto l'anticiclone africano porterà un aumento di afa e temperature con "picchi sino a 38-40°C al Centro-Sud".

Il ciclone ha deviato la sua traiettoria, ma arriverà anche da noi "puntando anche il bacino del Mediterraneo non prima del 7/8 Settembre: ecco quindi che solo al termine della prima decade del prossimo mese la burrasca di fine stagione potrebbe poi raggiungere il nostro Paese", scrive Mattia Gussoni che avverte delle possibilità di eventi meto violenti ed "estremi" a causa dell'incontro tra masse d'aria fredde e calde.

Insomma, l'estate finirà tra sabato 7 e domenica 8 settembre? Presto per dirlo. "Il modello americano GFS non è completamente concorde con quello europeo e anticipa di qualche giorno (a Mercoledì 4 Settembre) l'arrivo della perturbazione sull'Italia, prefigurando un'ondata di maltempo piuttosto intensa, a partire dal Centro-Nord", spiega ancora il sito. Per avere la ragionevole certezza del cambio del tempo e dell'inizio di un clima autunnale dovremo attenderei prossimi giorni.