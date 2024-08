Meteo, ancora caldo intenso. Giuliacci: quali saranno "le regioni più bollenti"

29 agosto 2024 a

L'estate è agli sgoccioli ma il caldo non ha intenzione di mollare la presa. L'alta pressione, grande protagonista di stagione, "sta tornando a occupare con forza la nostra Penisola e nei prossimi giorni aumenterà la stabilità atmosferica". Parola del colonnello Mario Giuliacci, che nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito meteogiuliacci.it ha anticipato che nel prossimo weekend il tempo sarà prevalentemente "bello, con appena qualche temporale pomeridiano su alcune ristrette aree del Paese". Buone notizie, in termini di temperature, anche per chi ha preventivato di scappare al mare o in montagna. Il caldo, nel fine settimana, "sarà piuttosto intenso, con massime quasi dappertutto al di sopra di 30 gradi e punte anche di 37-38 gradi".

Assist del tempo a chi va in ferie a settembre: quanto durerà il caldo

Ma quali saranno le regioni più interessate, le "più bollenti"? "Nel weekend il caldo afoso avvolgerà tutta Italia", ha premesso l'esperto. È possibile però aspettarsi "picchi di 37-38 gradi" in alcune porzioni del nostro territorio piuttosto che in altre. In base agli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, ha spiegato il meteorologo Giuliacci, "le alte temperature si soffriranno in Emilia, in Toscana, in Umbria, nel Lazio, in Puglia e in Sardegna". Possibile che a settembre il tempo inverta la rotta? Al momento si direbbe di no. La rimonta dell'anticiclone "ci regalerà un inizio di settembre davvero insolitamente caldo", ha assicurato.