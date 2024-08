Meteo, ancora piogge ma Sottocorona regala una speranza. Che fine fa il caldo

29 agosto 2024 a

a

a

Un finale di agosto caratterizzato da diversi eventi piovosi su tutta l’Italia, comprese le regioni del sud. Che cosa devono aspettarsi ancora gli italiani? A fare il punto della situazione è l’esperto meteo Paolo Sottocorona, che su La7, collegandosi durante Omnibus, traccia il quadro delle previsioni del tempo con una cartina che mostra tutta la Penisola: “C’è questa zona, non dà molti fenomeni al momento, che riguarda il confine fra centro e nord. Sulle altre zone, come tipicamente avviene in questi casi, temporali il pomeriggio e dopo si calma tutto”.

Quando finisce il caldo? Giuliacci: c'è la data della "svolta autunnale"

Ed ecco le previsioni giorno per giorno: “Oggi, giovedì 29 agosto, ancora ci saranno fenomeni da instabilità, ma sempre in misura ridotta, quindi giorno dopo giorno si stanno attenuando. Qualcosa la potremmo trovare sull’alta Lombardia e Trentino Alto-Adige, con qualche fenomeno pomeridiano. Poi l’Appennino centro-meridionale, qui ancora dei fenomeni ci sono, rispetto a ieri saranno di meno e più isolati, ma possono essere ancora intensi e di tipo temporalesco. Al sud i fenomeni tendono ad essere più presenti verso il versante tirrenico dell’Appennino. In Sicilia meno di ieri ma qualche fenomeno intenso c’è, così come in Sardegna. C’è ancora una discreta instabilità, che però si sta riducendo e ritirando verso sud, visto che al nord è quasi del tutto scomparsa. Nella giornata di venerdì 30 agosto al nord, solo sulle zone alpine, c’è qualcosa, ma ben poco. Qualcosa ancora in Sicilia e in Calabria, ma sono sempre fenomeni isolati, quasi sporadici. Nella giornata di sabato 31 agosto resta una minima presenza di questi fenomeni, anche deboli, intorno all’Etna, così come in parte sulle zone alpine e verso la Liguria. Tutto si va calmando, con un tempo decisamente via via più stabile”.

"Burrasca di fine estate": a settembre cambia tutto? Le date da segnare

Sottocorona infine si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ovviamente non ci sono le zone molto calde, certo si possono facilmente superare i 30 gradi, ma i 35 o più gradi non ci sono. Valori ancora estivi, ma non particolarmente alti. La tendenza nelle prossime 24 ore ci dà forse qualche leggero aumento, ma sennò possiamo considerare che le temperature massime saranno stazionarie e quindi molto simili a quelle di oggi”.