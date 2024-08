Meteo Giuliacci, quando finisce il caldo? C'è la data della "svolta autunnale"

28 agosto 2024 a

Il caldo, grande protagonista dell'estate 2024, non sembra intenzionato a fare un passo indietro e, anzi, ha ripreso a dominare le previsioni meteo. Ma per quanto tempo ancora dovremo fare i conti con le alte temperature? Pare, finalmente, che ci sia la data del cambio di passo. A confermarlo è il team di meteogiuliacci.it . "L'alta pressione sta già rinsaldando la sua posizione sull'Italia e le conseguenze si faranno sentire soprattutto nei prossimi giorni, con le temperature che gradualmente saliranno, portandoci nel weekend un caldo di nuovo intenso, con massime quasi dappertutto oltre 30 gradi e picchi anche di 37-38 gradi", avvisano gli esperti. Situazione, questa, che sembra sia destinata a durare fino ai primi giorni di settembre. Ma chi ha finito le ferie non deve perdere la speranza. Non manca molto al fresco e alla fine di questa rimonta anticiclonica.

Giuliacci spiazza tutti: arriva il "caldo anomalo". Fine estate col botto

Anche se secondo le mappe "quel nucleo di aria fredda proveniente dalla Groenlandia anziché investire la nostra Penisola scivolerà leggermente più a est, andando a interessare i Balcani", i modelli previsionali a lungo termine suggeriscono "una nuova data per la fine dell'estate e delle temperature insolitamente alte". La svolta "in senso autunnale" dovrebbe arrivare tra l'11 e il 12 di settembre. Non si esclude, però, che la tanto desiderata "rinfrescata" abbia la meglio già nella prima settimana del nuovo mese in arrivo. "Le mappe infatti non hanno cancellato la discesa delle correnti di aria fredda dalla Groenlandia fin sul cuore del continente, ne hanno semplicemente modificato leggermente la traiettoria", specificano i meteorologi.