Meteo, "burrasca di fine estate": a settembre cambia tutto? Le date da segnare

Un breve pausa e poi il ritorno del grande caldo. L'estate, in Italia, non sembra intenzionata a finire. Nella seconda parte del mese di agosto, infatti, le temperature hanno ripreso a salire. Rovesci e acquazzoni isolati a parte, tutto lascia credere che servirà ancora qualche tempo per la necessità di tenere a portata di mano l'ombrello. Quando cambierà la stagione? Questo è l'interrogativo a cui la squadra de ilmeteo.it ha cercato di rispondere. "Gli ultimi aggiornamenti hanno di fatto posticipato di qualche giorno il passaggio della perturbazione in discesa dal Nord Atlantico", premettono gli esperti. Al momento, "la traiettoria del ciclone sembrerebbe seguire una direzione più occidentale rispetto a quanto preventivato".

I territori colpiti, stando a quanto si legge, saranno quelli della Penisola Iberica e della Francia. Nessun cambio di passo atteso per l'inizio della prossima settimana: "Sarà all'insegna del caldo e del sole su buona parte dei settori, salvo per locali temporali sulle zone montuose", spiegano. C'è, però, un dettaglio che fa intuire che presto sarà tempo di indossare i primi maglioncini. Tra il 6 e l'8 settembre, "la burrasca di fine stagione potrebbe poi raggiungere anche il nostro Paese". In caso di conferma, non bisogna escludere fenomeni estremi come temporali, nubifragi e grandine. Scriveremo, a quel punto, la parola fine sull'estate? "Durante il mese di settembre pare proprio che ci sarà la possibilità di ulteriori fiammate di calore in arrivo dall'Africa", precisa il team del sito.