Mara Venier, estate da incubo e nuova operazione: "A Domenica In...". La rivelazione

È tutto pronto per una nuova, scoppiettante stagione di Domenica In, ma quella che sta per concludersi per Mara Venier è stata un'estate da incubo. L'amore per il mondo della tv e per il suo affezionato pubblico l'hanno convinta a tornare, ancora una volta, al timone del programma di interviste di Rai 1, ma gli imprevisti non sono mancati: la conduttrice ha raccontato che deve sottoporsi presto all'ennesimo intervento oculistico. "Mara Venier dovrà operarsi ancora ma non si ferma: 'A Domenica in ci sarò'", si legge sulle pagine di Oggi. Niente passeggiate al mare o balletti in terrazza, ma la signora della tv non fa passi indietro e conferma la sua presenza in studio, quindi.

Poco attiva sui social rispetto al solito, Venier ha aggiornato i fan sul suo stato di salute e ha condiviso alcuni scatti in compagnia del marito. La nuova edizione del programma domenicale di attualità e di informazione partirà su Rai 1 il prossimo 15 settembre. Si attendono sorprese e colpi di scena. Stando a quanto filtra, non mancherà la band in studio, diretta dal maestro Stefano Magnanensi, spalla destra (da anni) della conduttrice. Inedita anche la scenografia. Confermati tre o quattro ospiti a puntata, chiamati sugli sgabelli del contenitore per affrontare i temi della settimana e, naturalmente, le tradizionali interviste guidate proprio da zia Mara.