Liguria, Cerno: "Casca il partito". Perché Schlein tace sul nome di Orlando

29 agosto 2024 a

a

a

Il centrosinistra, in Liguria, pare sia alla ricerca della quadratura del cerchio. Andrea Orlando, il quasi candidato alla successione di Giovanni Toti e nome di primo livello della gerarchia dem, è stato messo in un angolo. Ma è stanco di aspettare: ha staccato i telefoni e ha lanciato un ultimatum alle segreterie romane: "Bisogna fare presto". O si decide entro questa settimana oppure farà un passo indietro. Il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, intanto, ha confermato la sua candidatura per il palazzo in piazza De Ferrari. La questione, quindi, è nelle mani di Elly Schlein e Giuseppe Conte. Se ne è discusso a L'aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7. "Credo che, se il centrosinistra pensasse di vincere in Liguria, ci sarebbe già l'alleanza e ci sarebbe già Orlando. Pensare che un leader del partito come Orlando, che ha sperato addirittura di fare il segretario del Pd, non riesca neanche a fare il candidato perdente è abbastanza ridicolo": così ha esordito il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno.

Video su questo argomento Il centrodestra prepara il colpaccio in Liguria: i sondaggi azzerano la sinistra giustizialista

Il "tema vero", ha spiegato Cerno (ospite in studio), "è che il centrodestra si presenta senza candidato e già i sondaggi sono a favore. È molto probabile che la Liguria interpreterà quello che ha visto succedere e non quello che dicono che sia successo dei giudici prima di un processo. Come è successo in Veneto o in Lombardia. A Formigoni arrestarono mezza giunta. Galan sta ancora pagando con la propria vita il fatto di essere stato l'unico colpevole del disastro Mose. Era un macigno e il centrodestra vinse", ha continuato il direttore. La domanda da porsi, dunque, è la seguente: "Elly Schlein può mettere un candidato forte del Pd e perdere le elezioni dopo che hanno messo Toti ai domiciliari per novanta giorni?". La risposta è arrivata subito: "No, casca il partito. Meglio perdere con un candidato del Movimento 5 Stelle. Quello sta succedendo in Liguria. Il Nazareno sul nome di Orlando tace. Mettere uno così e dire il Pd si prende la Liguria e poi perde, vuol dire che torni a casa tu. Schlein ha visto la fine che fanno i segretari del Pd ed è molto cauta", ha concluso Cerno.