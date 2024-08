Liguria, la sinistra in difficoltà tira fuori i finti sondaggi

28 agosto 2024 a

L’ultima trovata della sinistra sono i finti sondaggi. I compagni, sapendo di essere indietro in Liguria, diffondono delle finte rilevazioni. L’ultima ricerca, effettuata da Euromedia Resarch, dice non solo che il centrodestra è ancora in vantaggio nella Regione in cui è stato costretto alle dimissioni Toti, ma addirittura che la può spuntare un suo ex assessore come appunto Ilaria Cavo, che per gli studi effettuati all’interno della coalizione, è la più forte dei contendenti. Smentito, dunque, il lavoro commissionato dai progressisti per cui Orlando sarebbe stato in vantaggio sui conservatori.

Una cosa è certa, una decina di giorni fa pesava e non poco il polverone sollevato da una certa stampa, così come la voglia di un fronte di centrosinistra, che si stava ritrovando. A far cambiare idea agli elettori, invece, sarebbero stato le solite divisioni interne ai progressisti. Il tentennamento sulla candidatura dell’ex Guardasigilli, le divisioni nel Partito Democratico ligure, la discesa in campo di un profilo indicato direttamente da Conte e i veti vari su Italia Viva e centristi. Questi, in particolare, avrebbero creato delle perplessità in un elettorato, che non si fida di un campo largo spaccato.

Sembra essere, invece, essere stata premiata, a quelle latitudini, la prudenza di un centrodestra, che ha saputo ben tenere le varie anime e quindi ha evitato fughe in avanti, che potevano rivelarsi fatale. In tal senso, ha pesato la solidarietà intorno a Toti, che certamente ha contribuito a tenere serrate le file e soprattutto a mantenere compatto quel fronte garantista, che non si ritrova con le posizioni di una certa magistratura. In Liguria, per gli esperti, infatti, pesa sempre meno il peso dei giustizialisti, dei cosiddetti forcaioli. La maggior parte delle persone vuole soltanto che sia fatta luce sulla vicenda, ma rispetta il tempo delle indagini ed emetterà verdetti definitivi soltanto quando sarà terminata la fase processuale.