Il centrodestra prepara il colpaccio in Liguria: i sondaggi azzerano la sinistra giustizialista

28 agosto 2024

Per tutta l’estate abbiamo raccontato il caso Liguria, con la pressione gigantesca della magistratura su Giovanni Toti, che ha poi deciso di dimettersi. Ma dopo tutto questo i sondaggi sono una doccia gelata per la sinistra: il centrodestra è avanti in vista delle elezioni, anche senza candidato. Il punto con il direttore Tommaso Cerno.