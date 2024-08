Bandecchi minaccia il sindaco Gualtieri: "Te la porto in Comune"

27 agosto 2024 a

Raccolta differenziata che non funziona. Strade di Roma in cui si accatastano i rifiuti e nessuno passa a raccoglierli. La denuncia è di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e residente a Casal Palocco. Come sempre, Bandecchi non le manda a dire e stavolta arriva addirittura a minacciare il sindaco di Roma: "Se non la raccolgono te la porto in Comune".

"Gualtieri sto tentando di buttare l'immondizia nella tua città di Roma - dice Bandecchi nel video - Io abito a Casal Palocco e sono il sindaco di Terni. Già qui avete fatto una strada che fa cagare e domani ti manderò due o tre video perché sinceramente penso che come collega ti stai facendo prendere per il c**o da chi fa i lavori per te. Questa è la raccolta dell'immondizia indifferenziata. Non passano da quattro giorni. Ci siamo rotti le palle. Capisco che tu sei di sinistra ma stai facendo fare una figura di m***a a tutto il Pd. Questa è l'immondizia che ora butto. Dopodomani, Gualtieri, te la porto direttamente in Comune e te la porto in Comune come sindaco di Terni perché vivo a Roma e mi sono rotto il c***o".