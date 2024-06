L'Aria che tira, Stefano Bandecchi insulta Vannacci: "È un codardo"

04 giugno 2024 a

Stefano Bandecchi va all'attacco di Roberto Vannacci. Il segretario di Alternativa Popolare e candidato alle prossime elezioni europee prende di petto il candidato della Lega. Lo fa nel corso della trasmissione L'Aria che tira in onda il 4 giugno.

"Vannacci continuasse a fare il generale - attacca Bandecchi - Pensavo di poterci andare a cena ma non vorrei sprecare i miei soldi. Comincia a essere ridicolo e voi date troppo spazio alle ca**ate che dice che sono inaudite. Me lo lasci dire: siamo alla frutta. Vannacci mi sembra l'uomo medioman: l'omosessualità gli dà fastidio ma poi non gli danno fastidio. È un codardo. Lo dico da ex paracadutista. Un uomo che non poteva guidare e comandare me. Tanto è vero che io ho creato un impero e lui, invece, faceva il generale. I ghenerali sono 100 miliardi, gli uomini come me sono tre, forse in Italia saranno quattro.