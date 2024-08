William e Harry, lo sfregio più doloroso: "Non lo vuole all'incoronazione"

Francesco Fredella 20 agosto 2024 a

Carlo è re da un anno e mezzo, ma i tabloid inglesi dicono che il principe William starebbe già pensando alla sua futura incoronazione. Dimentica, insomma, i progetti a lunga scadenza a cui ci aveva abituati Queen Elisabetta: la sovrana più longeva al mondo. E' morta lasciando un grande, immenso, vuoto che ha saputo colmare Carlo. Erede al trono, incoronato re.

C'è da risolvere, secondo la stampa inglese, un altro grande problema: le frizioni tra i "fratelli-coltelli", Harry (principe ribelle), William erede al trono. Sempre secondo i tabloid ci sarebbero simboli metaforici, come i “ramoscelli d’ulivo”: tentativi di pace che William e Kate manderebbero a Harry e Meghan.

Non è mistero il tentativo di Carlo far riavvicinare Harry alla Corona: quando è morto il principe Filippo (papà di Carlo, nonno di Harry e William), l'attuale re tentò nel corso di una cena dopo il funerale di trovare un punto di incontro tra i suoi due figli. Ma il tentativo è servito a poco. Secondo il Daily Mail, ci sarebbe la testimonianza di un amico di famiglia che parla ancora una volta dell'allontanamento tra i due fratelli. "Addirittura non si rivolgerebbero la parola da circa due anni, cioè dal funerale della regina Elisabetta", scrive il quotidiano britannico. Un insider, poi, aggiunge: “Quest’anno l’attenzione [di William] è stata tutta per sua moglie, i suoi figli e suo padre. Suo fratello non è davvero qualcosa di cui si parla”. Non solo. Il principe del Galles avrebbe già deciso di non invitare Harry alla sua incoronazione futura.