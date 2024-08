Re Carlo, sgarbo al principe Andrea: "Vorrebbe che si trasferisse". E licenzia le guardie

19 agosto 2024 a

All’inizio dell’anno il principe Andrea aveva rifiutato l’opportunità di trasferirsi a Frogmore Cottage, che si trova vicino al Royal Lodge ed era la casa dove Harry e Meghan abitavano quando vivevano nel Regno Unito. Andrea si è trasferito al Royal Lodge nel 2003 e ha firmato un contratto di locazione di 75 anni con la Crown Estate, versando un pagamento iniziale di un milione di sterline e pagando 250 sterline a settimana. Ha anche speso circa sette milioni di sterline per opere di ristrutturazione e riparazioni. Il contratto firmato 21 anni fa, tra l’altro, prevede che Andrea provveda ad esempio alla riverniciatura delle pareti esterne ogni cinque anni con «due mani di vernice» a partire dal 2008 e la ristrutturazione degli interni ogni sette anni a partire dal 2010.

Re Carlo vorrebbe però trarre profitti dalla residenza e per questo vorrebbe che Andrea si trasferisse. Si era anche detto, in precedenza, che il Royal Lodge fosse destinato al principe William e a sua moglie Kate, ma la coppia ha dichiarato di essere molto felice all’Adelaide Cottage. I terreni del Royal Lodge includono la Cappella Reale di Tutti i Santi dove la Principessa Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si sono sposati nel 2020. Sono presenti anche una piscina e un campo da tennis. Ma non è tutto. Il monarca ha anche licenziato le dieci guardie private che garantiscono la sicurezza del principe Andrea per cercare di convincere il fratello a lasciare il Royal Lodge. Lo scrive il Daily Mail ricordando che è da tempo che il re vorrebbe che Andrea lasciasse la residenza di trenta stanze e dal valore di trenta milioni di sterline nel Windsor Great Park.