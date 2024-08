Jennifer Lopez e Ben Affleck, amore ko: chi "ha presentato i moduli del divorzio"

21 agosto 2024 a

a

a

Estate di storie d'amore al capolinea. La superstar americana Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio dall’attore Ben Affleck. Lo riportano i media americani, dopo due anni di matrimonio per una delle coppie più famose di Hollywood. Jennifer Lopez ha presentato i moduli di divorzio legale a un tribunale di Los Angeles, come hanno riferito i media specializzati TMZ e Variety. Il suo portavoce ha rifiutato di commentare. Voci di una separazione tra la cantante-attrice 55enne e l’attore-regista 52enne circolavano già da diversi mesi. Alla fine di luglio, secondo i tabloid, «JLo» avrebbe festeggiato il suo compleanno in assenza del marito. In questa occasione ha pubblicato un lungo messaggio di ringraziamento su Instagram, rivolto ai suoi fan, alla sua famiglia e alle persone a lei vicine, ma in cui non menzionava il suo compagno.

"Costretto a postare". Morgan attacca Emma, cosa dice il suo singolo

La coppia ha messo in vendita all’inizio di luglio la loro lussuosa villa di Beverly Hills, acquistata insieme l’anno scorso, secondo il sito TMZ. Da allora, secondo la rivista, Ben Affleck ha acquistato una nuova casa nell’esclusivo quartiere Brentwood di Los Angeles. Si sono conosciuti nel 2002 sul set di «Gigli», considerato da molti un fallimento, e la loro storia d’amore è stata poi seguita con molta attenzione dai paparazzi. Fidanzati per la prima volta, annunciarono di sposarsi per il 2003, prima di rinviarlo e poi annunciare la separazione nel 2004. Jennifer Lopez è già stata sposata tre volte, in particolare con il cantante Marc Anthony dal quale ha due gemelli. Ben Affleck, noto per i suoi ruoli in «Argo» e «Gone Girl», era sposato con l’attrice Jennifer Garner, dalla quale ha tre figli.