Morgan sfotte Emma nel nuovo singolo "Rutta": cosa dice il testo

Alice Antico 19 agosto 2024 a

a

a

Emma Marrone è ufficialmente la nuova vittima nel mirino di Morgan, a causa del suo schieramento a favore di Angelica Schiatti nella delicata situazione tra quest’ultima e il cantante. Facendo un passo indietro, Morgan è passato all’attacco dopo che Emma si è esposta per sostenere Angelica Schiatti, ex fidanzata di Morgan, che lo ha accusato di stalking e diffamazione aggravata. Così il cantante, in un post condiviso sul proprio account Instagram, ha pubblicato un nuovo singolo il cui testo sarebbe stato scritto proprio dalla Marrone, nel senso che il brano riproduce esattamente le offese che Emma aveva rivolto a Morgan. "‘Rutta’ è il titolo del nuovo singolo, con cui Morgan prende in giro Emma Marrone e le accuse da lei rivoltegli. “Secondo episodio della trilogia di protesta, il cui primo capitolo era Rutti”, dice Morgan nel video. “Mettete like se volete che lo pubblichi. Forza, ancora una manciata di like e arriviamo al milione”, continua Morgan. Poi, una volta raggiunto l’obiettivo, il cantante dice: "Avendo superato il milione di like sarò costretto a postare ‘Rutta’, stamani, al canto del gallo". Quella di Morgan chiaramente una grande provocazione, alla quale però Emma Marrone non ha ancora risposto.



Non solo provocazioni, tuttavia, arrivano da parte di Morgan, che si è esposto per l’ennesima volta anche con ufficiali dichiarazioni contro giornalisti e hater. ”Basta! Non ho nulla, mi hanno tolto tutto, anche il lavoro, a causa di quello che avete scritto voi. Cosa volete adesso? La mia morte? Smettetela di criticare. Quando finirete? Voi desiderate eliminarmi”, ha continuato pungente. E ancora” : “Vi sto sulle scatole e lo stesso vale per me, ma io non voglio la vostra morte. Se non vi frega perché continuate a parlare di me?! Cosa siete? Degli inquisitori del medioevo? Lasciatemi vivere”. Morgan è sempre stato un personaggio particolare e soprattutto divisivo, come anche in quest’ultimo caso in cui molti spezzano una lancia in suo favore, mettendo un "like" proprio sotto il contenuto in cui sbotta contro chi lo avrebbe diffamato, e molti altri, come Emma Marrone, continuano impetuosi a dargli addosso.