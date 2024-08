Chiara Ferragni e Silvio Campara, impazza il gossip: paparazzi attenti ai dettagli

Alice Antico 18 agosto 2024 a

a

a

Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, paparazzato più volte in compagnia di Chiara Ferragni negli ultimi giorni, è il nuovo bersaglio del mondo del gossip. I giornali parlano ormai da un po’ di una relazione tra i due, non ancora confermata nè smentita dalle parti. Ma l'attenzione della stampa, in questi giorni, si è rivolta anche agli affari di Campara e della Goolden Goose, azienda famosa per la produzione di calzature, che dal 2013 ha avuto il sostegno di Style Capital, società di gestione del risparmio. Come riporta “Leggo”, sarebbe stata proprio Style Capital a cercare di portare in borsa la Goolden Goose.

Tuttavia, l’iniziativa non ha avuto successo perché il marchio inglese ha preferito fare un passo indietro dopo la crisi del settore di lusso, decidendo di non sbarcare in borsa per timore di un futuro calo degli affari. Quindi Campara si trova in un momento della sua vita senza precedenti, che lo pone inevitabilmente al centro dei rumors per la sua vita privata e, in aggiunta, per la sua carriera professionale. Oltre a tutto ciò, Campara è sposato con due figli e, dal momento che sono uscite allo scoperto le sue foto in compagnia di Chiara Ferragni, il SEO di Golden Gose ha dovuto far fronte anche al suo matrimonio, che secondo alcune voci sarebbe giunto al termine.

Ci sono indiscrezioni che parlano di un matrimonio già in declino da tempo: sembrerebbe che, quando Campara e Ferragni furono avvistati per la prima volta assieme a Forte dei Marmi, era presente anche la, ormai ex, moglie di lui che, scioccata dalla complicità di Silvio e Chiara, decise di lasciare volontariamente all’influencer il ‘via libera’, abbandonando il compagno a Forte dei Marmi e ripartendo da sola. Chissà quale sarà il destino di Campara.