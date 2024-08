Ghali dove viene fotografato: alla faccia della Palestina

13 agosto 2024 a

Sono arcinote le sue battaglie in difesa del popolo palestinese. Ghali, rapper milanese di origini tunisine, è stato al centro di mille polemiche e si è ritagliato il ruolo di paladino della causa palestinese. Alcune sue frasi come "Stop al genocidio" sono diventate virali e sono arrivate perfino all'ambasciata di Tel Aviv in Italia. Non solo. Gli appelli per le vittime di Gaza lo accompagnano ormai da mesi e l'hanno visto protagonista anche di un minuto di silenzio in piazza Duomo durante un concerto a Milano: «Questo è l'unico silenzio che bisogna fare - ha detto Ghali sul palco - Per il resto non abbiate mai paura di esprimervi contro ogni tipo di ingiustizia. Grazie».

Ghali a La Mecca, il peana di Caprarica: "Sta dando a tutti una lezione"

Ebbene ora Ghali viene pizzicato non in un posto qualsiasi ma in un albergo a 5 stelle in Sardegna. Il rapper sorseggia un cocktail in riva al mare con tanto di yacht extralusso sullo sfondo. Alla faccia di chi è sotto le bombe e della Palestina che soffre...