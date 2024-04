Pomeriggio 5, il peana di Caprarica per Ghali: "Sta dando a tutti una lezione"

09 aprile 2024 a

a

a

Ha fatto discutere la foto postata da Ghali tra i milioni di musulmani in pellegrinaggio a La Mecca. Il rapper milanese di origini tunisine ha diffuso uno scatto che lo vede in preghiera nella città santa per l’Islam. Il cantante indossa il tradizionale asciugamano bianco ed è assorto in preghiera. Una foto che divide gli utenti tra chi celebra il cantante e chi lo critica, soprattutto per l'ostentazione sui social di un momento che dovrebbe essere di raccoglimenti e spiritualità. È tra i primi Antonio Caprarica intervenuto nella puntata di martedì 9 aprile di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5.

Cambio di sesso, Bernardini de Pace travolge la sinistra: "Non possono decidere i bambini"

"Ghali ha avuto una sortita in pieno festival che personalmente ho criticato in un punto di merito, ma ho ammirato il suo coraggio", afferma il giornalista in riferimento all'appello "stop al genocidio" dei palestinesi da parte di Isralee che ha scatenato feroci polemiche. Per Caprarica "è il risultato di un percorso, di uno sguardo sul mondo"; e ancora: "Questo ragazzo ci sta dando una gigantesca a lezione di rispetto per gli altri cioè che è l'essenza della nostra civiltà", è il peana di Capriarica.