In Onda, Schlein a valanga contro Fdi: Mollicone interviene in diretta

Nel salotto di In Onda, su La7, Elly Schlein va all'assalto della premier Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. La segretaria del Pd nella puntata di lunedì 5 agosto torna sulla polemica, sollevata dall'opposizione, per le parole di Federico Mollicone sulla strage di Bologna. "Le sentenze hanno rilevato la matrice neofascista" e vanno rispettate, "ma bisogna capire se le sentenze hanno rispettato le garanzie processuali. Qualsiasi tecnico super partes lo confermerebbe", aveva detto l'esponente di FdI che aveva parlato di "teorema". "Sono parole molto gravi, mi chiedo cosa aspetti Giorgia Meloni a prendere le distanze", ha detto Schlein, vogliamo capire "se è la posizione solo di Mollicone o anche sua e del governo. Mi chiedo anche se chi sostiene questo tipo di tesi possa essere presidente della commissione cultura della Camera. Si rimettono in discussione delle sentenze. C’è un attacco frontale alla magistratura dicendo che si tratta di un attacco alle destre. Chiedo che Meloni prenda le distanze".

Poi il colpo di scena, arriva una dichiarazione dello stesso Mollicone che Luca Telese, conduttore del programma con Marianna Aprile, legge in diretta: "Il pezzo che avete trasmesso con la mia dichiarazione è chiaro, spiego che le sentenze si rispettano ma si possono criticare e si possono presentare atti di sindacato ispettivo che sono insindacabili. È l’articolo 68 della Costituzione se la Schlein lo conosce". "Una stoccata polemica", commenta Telese che lascia la replica alla segretaria dem: "Schlein conosce bene la costituzione è una Costituzione antifascista come siamo tutte e tutti noi, sono loro dover spiegare perché dopo tanto tempo ancora non si dichiarano antifascisti a partire dalla Presidente del Consiglio", afferma la leader dem che poi accusa il centrodestra di "instillare il dubbio" sulla strage di Bologna.