In Onda, “o consulente o senatore”. Piccolotti e il pizzino a Renzi

Si discute di Matteo Renzi all’interno della puntata dell’8 agosto di In Onda, talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. A parlare del leader di Italia Viva è Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs: “Io penso che se Renzi vuole battersi per il salario minimo può farlo, per me si deve battere anche per l'abolizione del jobs act. Perché un altro dei referendum su cui stiamo lavorando comunemente è quello dell'abolizione del jobs act. E su questo Renzi mi pare non ci sia”. L’onorevole viene interrotta da Stefano Feltri, che va dritto al punto: “È mai stata posta la questione che prima di aprire una discussione con Renzi si debba porre una questione etica di compatibilità per il suo ruolo di lobbista internazionale o di consulente internazionale per governi che non condividono nessuno dei valori che animano sicuramente l'Alleanza Verdi Sinistra ma tutto il centrosinistra italiano. Qualcuno gli ha detto ‘se ti vuoi sedere al tavolo smettila di fare il consulente per Bin Salman o per Tony Blair’?”.

Piccolotti risponde così: “Noi abbiamo negli anni avanzato critiche molto pesanti anche raccolta delle firme e anche fatto delle proposte per evitare che questo fosse possibile, però vorrei su un punto essere chiara, non c'è al momento alcuna discussione, non c'è un tavolo di coalizione a cui Renzi viene o non viene. Renzi ha fatto delle dichiarazioni unilaterali, non c'è stata una discussione prima in cui si è detto ‘puoi dire questo’ ‘sei dentro la coalizione o non lo sei, questo è il programma’. Lui ha semplicemente detto io voglio entrare nel centrosinistra perché altrimenti non si batte la destra. E Bonelli, Fratoianni e Conte in queste ore stanno dicendo ‘no, non è che basta che dici che ora vuoi venire a sinistra ed è tutto risolto’. Qua c'è una discussione programmatica da fare, c'è una discussione sui comportamenti e le posture anche nelle aule istituzionali e questa discussione per il momento non si è fatta”.

La risposta non basta a Feltri, che ritorna sull’argomento Renzi. E di nuovo l’esponente di Avs replica: “Io penso che Renzi non dovrebbe fare le consulenze che fa pur restando senatore e che debba scegliere o fa le consulenze o fa il senatore. E quindi per quanto mi riguarda questo è naturalmente è un problema”.