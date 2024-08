Stasera Italia, chi prende di mira Vannacci: "Senza di lui non sarei qui..."

10 agosto 2024 a

Il generale Roberto Vannacci è ospite sabato 10 agosto alla festa della Lega di Pontida (Bergamo), luogo simbolo della galassia del Carroccio, intervistato dal giornalista di Libero Fabio Rubini. L'europarlamentare della Lega prima dell'evento è intervenuto in collegamento con Stasera Italia, su Rete4, dove ha elogiato la "bellissima atmosfera" per quella che "è la prima volta sul sacro suolo" del Carroccio.

Il generale racconta di aver incontrato tanti militanti leghisti "che si sono dimostrati estremamente calorosi nei miei confronti", e di aver trovato "un'organizzazione ineccepibile sotto tutti i punti di vista". Poi racconta con caustica ironia: "Ho incontrato pure Matteo Pucciarelli, il grande giornalista che ha lanciato il successo del mio libro e anche del comitato Il mondo al contrario", afferma. Il riferimento è all'articolo fortemente critico dedicato al libro del generale su Repubblica, che insieme a un pezzo di Aldo Cazzullo contribuì a creare il "personaggio" Vannacci. "Senza di lui tutto ciò sarebbe stato assolutamente impossibile, ed è in questo tono che festeggeremo il Pucciarelli day il 17 agosto per ringraziarlo di questa sua promozione", è la frase irridente di Vannacci che provoca i sorrisi dei presenti in studio ma che sarà in tutta probabilità destinata a sollevare repliche e polemiche.