Vacanze 2024, spiagge e resort da favola: i vip scelgono l'Italia

Il bisogno di scappare dalle città roventi non è mai stato così impellente e anche i vip, che di comfort ne conoscono a bizzeffe, hanno fatto i bagagli per mettersi in viaggio. Acque scintillanti, maestose montagne o sinuose colline: l’Italia, si sa, offre una vasta gamma di opportunità. A molte delle celebrities nostrane basterebbe un click per salire su un aereo e fuggire in lontani angoli di mondo. Eppure, il Belpaese cantato da Dante e Petrarca polarizza ancora su di sé la loro attenzione. Ecco allora l’ossatura di un atlante che raccoglie le gemme del nostro territorio selezionate dalle star per le vacanze del 2024. Partiamo dalle mete più gettonate. La Sardegna spopola. Ci va chi la conosce come le sue tasche e chi, invece, è in cerca di bellezza incontaminata e panorami instagrammabili. Elisabetta Canalis, nata a Sassari, è tornata alle origini e ha scelto Alghero come «cornice di giorni straordinari», trascorsi tra pagaiate in sup e tramonti mozzafiato. Toccata e fuga per Mahmood. Il cantautore (figlio di un’oroseina) ha improvvisato in spiaggia la coreografia del suo ultimo successo «Ra Ta Ta».

Maxi villa con piscina per Fedez, che quest’anno, dopo la rottura con Chiara Ferragni, è il bersaglio preferito dei paparazzi. Sono volati in Costa Smeralda Laura Chiatti e Marco Bocci. La glamour coppia del cinema ha condiviso via social scatti a Porto Cervo. Fisici scolpiti e baci al miele: i neosposini Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo l’estate più sarda e romantica della loro vita. Vale lo stesso per Jannik Sinner. L’ azzurro, prima di finire nell’occhio del ciclone per il forfait alle Olimpiadi, è stato immortalato in mare insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya. Belen Rodriguez non è riuscita a nascondersi dai mezzi striscianti del gossip. A Porto Rotondo l’argentina si è scambiata coccole con Angelo Edoardo Galvano. Tonica e determinata: così Maria De Filippi ha affrontato la prova costume a Santa Margherita di Pula, dove ha ricaricato le pile e seguito le riprese di Temptation Island. Nel cuore della Versilia una sfilata di famosi. Prima tra tutti Chiara Ferragni. L’influencer, forse un po’ «azzoppata» dalla fine del matrimonio con Fedez ma vogliosa di nuova vita, è tornata nella sua Forte dei Marmi. Look bollenti e teneri momenti da mamma: saranno questi gli elementi che la guideranno verso la rinascita?

Reduce dal matrimonio con Loris Karius, Diletta Leotta si è divisa tra la piscina e la spiaggia per regalare alla figlia Aria attimi di gioia nella località marittima toscana. Forte dei Marmi anche per Elisabetta Gregoraci. La sua bellezza ben si inserisce nella cornice-gioiello. Non poteva mancare all’appello Melissa Satta. La modella ha lasciato intuire che la storia con Carlo Gussalli Beretta procede a gonfie vele. La costa napoletana è stata invece la culla dei sogni di Stefano De Martino (in barca e con il vento tra i capelli), Caterina Balivo (sorridente a Capri), Simona Ventura (in Costiera Amalfitana) e Roberto Bolle (pizzicato con il designer Daniel Lee). Rompono gli schemi del turismo Carlo Conti (che condivide foto da Castiglioncello) e Amadeus (insieme alla sua Giovanna sulle Dolomiti).

Tappa in Sicilia per tre supercoppie: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo; Luca Argentero e Cristina Marino e Clizia Incorvaia e Poalo Ciavarro. Le meraviglie della Penisola stregano anche le star internazionali. Sofia Vergara ha definito Forte dei Marmi il suo «happy place». Ahmed Saad ha postato uno scatto al largo delle coste italiane e insieme a Will Smith e Johnny Depp. David e Victoria Beckham, qualche giorno prima del loro 25esimo anniversario, sono sbarcati in Sardegna con i figli e hanno affittato uno yacht per godersi il mar Mediterraneo. Mentre le voci di una crisi con Ben Affleck si rincorrevano, Jennifer Lopez si regalava una vacanza in solitaria in Costiera Amalfitana. Sul lago di Como e con un pancino sospetto, Margot Robbie ha svelato di essere incinta. Porto Cervo e scorci pittoreschi per Katy Perry e Orlando Bloom.