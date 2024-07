Kate Middleton, esce la biografia: quella sfuriata della regina a William

28 luglio 2024 a

Kate Middleton è, al momento, la figura reale che più catalizza l'attenzione dei sudditi nel Regno Unito. Elegante, misurata ma mai eccessivamente ingessata, la principessa del Galles ha saputo rompere barriere ed entrare nel cuore di molti. Il tumore che l'ha colpita, poi, l'ha resa vulnerabile. Fattore, questo, di cui il popolo ha molto rispetto. C'è incertezza e apprensione circa le sue attuali condizioni di salute, ma nessuno smette di credere che possa essere lei la futura regina. Intanto, un libro (in uscita nelle librerie il 1 agosto in Inghilterra), svelerà retroscena sulla sua storia. La biografia, scritta da Robert Jobson, contiene anche aneddoti ed episodi mai narrati sulla regina Elisabetta.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, gli ultimi giorni di Elisabetta furono difficili, ma il rapporto con William la aiutò a trovare una certa serenità. "Le visite e le frequenti telefonate di William" furono un momento di gioia, ha scritto il biografo nel volume. Era stata Catherine, ha spiegato Jobson, a convincere il marito a trasferire la famiglia più vicino a Windsor e a riportare calma ed equilibrio a corte. La principessa del Galles avrebbe cercato "sempre di considerare i punti di vista altrui… e ha ricavato per sé un ruolo da pacificatrice nelle vicende familiari".

Il principe William, nel libro, viene descritto come poco incline alla calma. Tema spinoso e sempre caldo nella famiglia reale è stato quello dei viaggi in elicottero. Il futuro re insiste da anni sul fatto che vorrebbe portare tutta la famiglia con sè sul velivolo, ma non gli viene concesso perché troppo pericoloso. Fatto, questo, che lo portò a discutere in passato anche con la nonna. La regina si lamentò della sua insistenza "senza freni", ha scritto l'autore. Carlo III, allora, costrinse il figlio a firmare un documento in cui ammetteva di correre un rischio di sicurezza.