Eleonora Giorgi a cuore aperto: "Quanto mi resta? Sei mesi o di più..."

Come è noto, Eleonora Giorgi sta affrontando una dura battaglia contro un tumore al pancreas, scoperto lo scorso anno. L’attrice si è raccontata, a cuore aperto, al Corriere della Sera: “È arrivato il giorno dei miei 70 anni che poi erano 50 di carriera. Se avessi avuto trent’anni mi sarei disperata. Invece tutto sommato sono una vecchia che ha avuto una vita piena di avventure: posso permettermi di andarmene, anche se mi spezza il cuore”, ha confessato. Appena scoperto il tumore, il pensiero di Giorgi è andato subito ai suoi cari: “Mi devasta sapere che soffriranno”, ha rivelato.

Attualmente Eleonora ha subito un intervento e, stando al parere medico, l'aspettativa di vita potrebbe essere dai sei mesi dopo l'operazione fino a cinque anni "o di più". Un intervento che, dice Giorgi, è andato bene “anche se il cancro non è sconfitto”.

Colpisce tuttavia come l'attrice stia affrontando il processo e soprattutto come parli, durante le interviste, della morte con positività. “Cosa ci sarà dopo? Lo scoprirò viaggiando. Ho sempre sentito una voce dentro di me, da quando avevo tre anni, il che mi fa credere in una dimensione spirituale”, ha detto infatti.

Complici della sua serenità anche gli affetti dei figli e delle rispettive mogli, sempre al fianco di Eleonora in questo anno difficile, come lei stessa ha raccontato. “Nell’aldilà vorrei incontrare nonna Katò per primo. Poi Alessandro Momo, il mio fidanzato morto di incidente in moto. Angelo, il papà di mio figlio, e Oriana Fallaci” ha ammesso con tenerezza.