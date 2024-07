Loredana Lecciso, la confessione più intima: "L'unico rimpianto..."

Francesco Fredella 25 luglio 2024 a

A cuore aperto. Loredana Lecciso, mamma modello, giornalista, e compagna di Al Bano Carrisi da oltre 20 anni, si racconta a Oggi. Un’intervista a tutto tondo nel numero in edicola. Loredana Lecciso non fa sconti. E dice di vivere «in un’altra vita e in un’altra storia, lontana anni luce da quella raccontata per anni: con Al Bano siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie. Litighiamo anche, come qualsiasi coppia».



Poi confida: «Sto riavvolgendo il nastro e sto vedendo il mio film da spettatrice… L’unico vero rimpianto che sento è quello di non essermi goduta abbastanza i miei figli: tornando indietro, cercherei di non perdermi nemmeno un attimo con loro, soprattutto con Brigitta (la prima figlia avuta da Fabio Cazzato, ndr). Sono una mamma che sta recuperando ma ormai sono grandi e non è così facile».