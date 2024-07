Temptation Island, retroscena esplosivo: che succede tra Alessia e Lino

24 luglio 2024 a

I tele-appassionati di Temptation Island attendono con trepidazione la penutima puntata dello show su corna e amorazzi. Sotto i riflettori c'è la coppia partenopea Alessia e Lino protagonista si un clamoroso spoiler di Dagospia. Insomma, se non volete sapere come andrà a finire la telenovela non continuate a leggere questo articolo. In caso contrario, ecco cosa accadrà mercoledì sera su Canale5.

Piccolo recap. Alessia, dopo il famoso falò è tornata a casa da sola mentree Alessio è restato con la tentatrice Maika. Poi il ragazzo, soprannominato “lo str**z”, ha chiesto un nuovo incontro con Lina che accetta. Ma, rivela infine Dagospia, Alessia "arriva all'incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l’ultimo falò", si legge nell'anticipazione, "i video dell’avvicinamento di Lino alla tentatrice, l’ennesime bugie del fidanzato mandano Alessia su tutte le furie. Per lui è la fine. Lei trova il coraggio di sfan**larlo definitivamente all’interno del programma". Insomma, loro strade si dividono.