Battiti Live, i boxer di Mahmood scatenano Ilary Blasi: botta e risposta sul look

Un look che non passa inosservato quello sfoggiato da Mahmood nella serata di Battiti Live di lunedì 22 luglio. Nello show musicale condotto da Ilary Blasi - che in questa edizione è stata preferita a Elisabetta Gregoraci - su Canale 5 il cantante ha proposto la sua nuova canzone "Ra Ta Ta" con relativo balletto. Mahmood si è esibito in total white con un look ispirato all'intimo con canotta e boxer, camicia oversize e ginocchiere imbottite.

Mahmood coreografo eh cin..sei..sette..otto pic.twitter.com/3E24hQNJKH — Mahmood out of context & meme (@MahmoodContext_) July 22, 2024

Immancabile il siparietto con Ilary, che prima chiede qualche consiglio per la coreografia di "Tuta gold", diventata un tormentone social. "È più difficile scrivere canzoni o scegliere il look per venire a cantarle?", afferma la presentatrice ex di Francesco Totti. "Mahmood sta al gioco e replica: "È più difficile scegliere il look. Oggi mi volevo mettere una roba semplice...". L'ex di Totti rimarca: "'Na cosetta... Ti amo perché, ti giuro, mi piaci", chiosa Blasi.