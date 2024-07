Harris al posto di Biden, il "dramma" di Osho: "Almeno ridatemi Toninelli..."

24 luglio 2024 a

«Dopo Di Maio, il ritiro di Joe Biden è la botta peggiore che mi potesse capitare da un po' di tempo a questa parte. Per carità, mi spiace per la sua salute, ma la sua uscita di scena supera anche quella di Giggino, ora se me levano pure il Papa so' disperato, me devono rida' Toninelli. Con ogni rispetto per il paragone». È un fiume in piena Federico Palmaroli in arte Osho che commenta dal punto di vista della satira il ritiro del presidente degli Usa Biden dall’agone elettorale del prossimo novembre. «Biden è l’uomo più potente del mondo, non si può non ironizzare sulla sua uscita di scena, per me dunque è molto dolorosa -aggiunge in una intervista all'Adnkronos il vignettista satirico, che in queste settimane spopola con una serie di vignette sulle elezioni Usa- Anche perché, viste le condizioni in cui versava, nel prenderlo in giro nessuno poteva dire ’fascio de quà, ’fascio de là’, era talmente evidente», ironizza.

La situazione politica americana nelle ultime settimane è radicalmente cambiata, e vede Trump contrapporsi a Kamala Harris, non troppo conosciuta dal pubblico italiano e forse più difficile da prendere di mira. Ma il vignettista rivela di essere già al lavoro: «Premesso che c’è sempre Trump che regala perle, sto cominciando ad avvicinarmi a Kamala, la sua risata potrebbe essere sicuramente una chiave», rivela. Tra i due, però, «io spero che vinca Trump perché è in grado di far parlare più di sé e ispirare l’ironia». Per il momento, l’anziano Biden resta protagonista delle sue vignette: «Mi sto concentrando sul povero Joe alle prese con tutte le cose che bisogna affrontare quando si deve lasciare una casa, in questo caso la Casa Bianca, con lui che cercherà in ogni modo di restare essendo un anziano non autosufficiente, quindi non lo possono buttare fuori», spiega. Ed ecco la vignetta di oggi, in cui Biden passeggia sul prato della White House con la moglie Jill: «Comunque dice che se ce vive n’anziano, dalla Casa Bianca nun te ponno caccia'».

