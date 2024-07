4 di sera, Capezzone non risparmia Biden e i Dem: "Ma che vergogna"

22 luglio 2024 a

Una campagna elettorale ricca di colpi di scena tra gaffe, attentato e presunte malattie. Il ritiro di Joe Biden scuote le presidenziali. Kamala Harris, appoggiata dai Clinton e da Nancy Pelosi, è la favorita per la nomination democratica. Giallo sul silenzio di Barack Obama. La vicepresidente sarà la donna giusta per sfidare Donald Trump? Questi sono stati gli argomenti passati in rassegna nel corso dell'ultima puntata di 4 di sera, il programma di politica e di attualità condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Ospite in collegamento, Daniele Capezzone è intervenuto sul titolo che compariva sui maxi-schermi "Usa e getta". "Avete fatto un titolo perfetto. Vi faccio i miei complimenti": così ha esordito il direttore editoriale di Libero.

"Ma che vergogna il partito democratico americano e che vergogna la stampa progressista anglosassone ed europea": è deciso Daniele Capezzone su quanto sta accadendo negli Stati Uniti. Il giornalista ha ricordato di non avere la memoria corta: "Per lunghi anni hanno negato che Biden avesse dei problemi. Ci dicevano che era lucido e pimpante. Vedevamo le scene di lui che salutava amici immaginari, che cercava sedie inesistenti, che vagava da tutte le parti", ha fatto notare. Nel mirino del direttore editoriale di Libero ci è finito il partito democratico: "Appena Biden si è presentato in condizioni pietose, gli stessi che lo sostenevano l'hanno scaricato", ha aggiunto.