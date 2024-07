Stasera Italia, Alan Friedman non ha dubbi: "Cosa succederà alla Casa Bianca"

21 luglio 2024 a

Il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca apre scenari inaspettati per il futuro della politica americana. Se ne parla nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 21 luglio su Rete4. In collegamento c'è l'analista Alan Friedman che sottolinea comel, nonostante il ritiro del capo della Casa Bianca, il destino dei democratici è segnato: la sconfitta nelle urne.

"Il partito democratico con il ritiro di #Biden ha aumentato le possibilità di perdere contro #Trump e non il contrario"



Alan Friedman a #StaseraItalia pic.twitter.com/12XfK3OBOt — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 21, 2024

"La settimana scorsa ho detto che Biden stava insistendo perché era furibondo con Nancy Pelosi, con Barack Obama e con la famiglia Clinton. Tutti coloro che dietro le quinte hanno gestito questa campagna contro di lui. Se Biden sembrava destinato a perdere contro Trump, ora il partito democratico ha aumentato le possibilità di perdere, non le ha ridotte".