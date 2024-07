Stasera Italia, l'affondo di Verderami: "Ecco chi è messo male in Europa"

20 luglio 2024 a

a

a

Von der Leyen bis, se ne parla negli studi di Stasera Italia. Francesco Verderami cerca di far capire che il voto contrario di Meloni alla Von der Leyen non avrà conseguenze negative per il nostro Paese. La presidente della commissione europea, infatti, non ha alcun interesse a chiudere le porte in faccia all'Italia. I problemi che ha sono ben altri.

Bentornati a #StaseraItalia!



Il no di Giorgia a Ursula. Furbizia o coerenza? Ne parliamo con Francesco Verderami: "Io penso che la cartina tornasole sarà il tipo di commissario che avrà l'Italia e il rapporto che ci sarà tra Meloni e Ursula Von der Leyen" pic.twitter.com/mK2gdI56Lh — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 20, 2024

"L'opposizione cerca di dire che l'Italia si è isolata - dichiara Verderami - La cartina di tornasole, però, sarà il tipo di commissario che avrà l'Italia e il rapporto successivo che ci sarà tra Meloni e Von der Leyen. Non credo che la presidente della commissione europea abbia interesse a tenere esclusa l'Italia anche perché la vera cabina di regia dell'Europa, quella rappresentata da Francia e Germania, non sta messa benissimo".