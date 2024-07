Meteo, temperature sottomedia dietro l'angolo. Sottocorona: arriva il maltempo

20 luglio 2024 a

Giorni decisivi per una tregua dal caldo che ha segnato luglio. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fa un punto della situazione meteo nel suo quotidiano appuntamento durante Omnibus, focalizzandosi inizialmente sull’andamento delle temperature: “Stanno seguendo un po' quella strada che si era vista anche un poco da lontano, vale a dire di rientrare su livelli un po' più normali. La situazione di oggi dà ancora sull'Italia un colore che è intorno al giallo, questo significa, nella scala cromatica, temperature sopra la media ma di poco, non più quel rosso, quel rosa visto anche nei giorni scorsi, cioè di temperature molto elevate. Queste sono sopra la media, ma non di molto. Il che è abbastanza normale, d’estate, se le temperature vanno sottomedia, significa che c'è maltempo, sennò non ci vanno, quando il tempo è più stabile vanno sopra media. Questo è il meccanismo. Nella giornata di lunedì siamo ancora per buona parte in zona sopra media, però le zone in celeste, che sono le zone di temperature sottomedia, cioè un poco più freddo o meno calde, cominciano a toccare in parte il Tirreno, in parte le isole, insomma si vede che la situazione comincia a cambiare. Passando a mercoledì prossimo si ritorna in media o leggermente al di sopra, cioè temperatura assolutamente normali per il mese di luglio, con delle zone un po' più fresche, freddo è una parola un po' grossa, che circondano un po' l’Italia, sia dalla parte dell’Europa, sia dalla parte del Nord Africa paradossalmente. Nella giornata di venerdì andiamo sottomedia, ci va gran parte del Mediterraneo centro orientale. Sottomedia significa avere temperature io direi gradevoli in questo periodo, perché se siamo un paio di gradi sotto la media non è che faccia freddo, si sta bene, bisogna vedere perché di solito ci potrebbe essere qualche forma di maltempo perché sennò le temperature difficile che scendano”.

Spiegato l’andamento delle temperature nella prossima settimana ecco le previsioni del tempo giorno per giorno da parte dell’esperto: “La previsione per la giornata di oggi, sabato 20 luglio, evidenzia che sul nordest e parte dell'Emilia ci sono ancora fenomeni, specie tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, intensi ed estesi, c'è una zona di maltempo piuttosto marcata. Migliorata invece la situazione sulla parte occidentale del nord con in vista alla lontana delle piogge intense sulla Francia. Centro e Sud, sulle zone dell'Appennino centrale soprattutto l’Abruzzo, potrebbe avere qualche fenomeno significativo, sennò sono eventualmente deboli piogge, un tempo che resta ancora sostanzialmente abbastanza stabile. Nella giornata di domenica 21 luglio ecco il peggioramento che arriva dalla Francia passa alle Alpi prende il nord ovest. Ancora sul Veneto dei fenomeni intensi e poi qualche nuvola, qualche debole pioggia sull'Appennino centro meridionale, fra l'arcipelago Toscano e la Corsica. Le zone col tempo instabile cominciano a scendere un poco anche verso sud. Nella giornata di lunedì 22 luglio cui questo questo maltempo e questa instabilità sono ancora presenti in maniera più isolata, però nord-est, ancora buona parte del Veneto, un po’ il Trentino, l’alta Lombardia con una zona di maltempo abbastanza marcato e delle piogge deboli che siano ci sono sulle Emilia Romagna, ci sono non solo sull'Appennino centrale, ma anche sulle coste tirreniche, quindi è un tempo sicuramente un po' diverso. Poi fra Campania, Molise, zone del Gargano, Puglia settentrionale anche qualche fenomeno intenso, che c'è sul mare. Una situazione già tendenzialmente diversa”.

Sottocorona infine si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Si vede già il calo, le zone sopra i 35-36 gradi interessano ancora le isole maggiori, parte del sud peninsulare, ma ormai le regioni centrali hanno valori non bassi, ma sicuramente molto più bassi rispetto ai giorni precedenti. La tendenza nelle 24 ore dice che le temperature si riprendono un po’ nelle dove oggi sono calate, ma non ci sono aumenti marcati. Al sud rimangono stabili, forse leggerissime diminuzioni sulla Puglia. C’è il crollo, con questo peggioramento che sta arrivando, sulle zone di nord ovest, dai quattro ai sei gradi in meno, tra la Costa Azzurra e la vicina Francia ci sono dei cali fra un giorno e l'altro che raggiungono i 12-14 gradi. Una bella botta”.