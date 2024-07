Meteo, "importante cambiamento". Giuliacci: dove arrivano i temporali

19 luglio 2024 a

Da una parte temperature intense, con picchi oltre i 40 gradi e afa, dall'altra violente temporali. È un meteo e due facce quello delle previsioni del tempo per il fine settimana. A dare gl ultimi aggiornamenti per sabato 20 e domenica 21 luglio è il colonnello Mario Giuliacci secondo cui il weekend sarà all'insegna degli "estremi, quelli del caldo e anche quello dei temporali". Insomma, sull'Italia si notano "le prime avvisaglie di un importante cambiamento del tempo", si legge sul sito MeteoGiuliacci con i primi temporali al nord. Sabato ce ne saranno altri, anche se circoscritti sui rilievi di Alpi e Appennino, mentre un cambio di rotta più deciso avverrà domenica con "temporali diffusi e a tratti intensi praticamente su tutto il Nord", per sconfinare nelle regioni centrali come Toscana, Umbria e Marche.

L'arrivo delle piogge farà scendere le temperature ma solo al nord, il caldo afoso e intenso resisterà al centro e al sud con temperature massime oltre "i 33 gradi, punte di 40-42 gradi, notti tropicali ed elevati tassi di umidità". L'afa si farà sentire soprattutto nelle zone interne del centro, in Sicilia e in Sardegna. Per un'attenuazione dell'ondata di calore che sta caratterizzando questo mese di luglio bisognerà attendere ma non molto: già la prossima settimana, spiega Giuliacci, le temperature sono destinate a scendere.