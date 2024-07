Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 20 luglio: tutti i segni

Branko 20 luglio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 20 luglio 2024.

Ariete

Mezzogiorno di fuoco. In Capricorno si forma per la seconda volta in un mese Luna piena, fase importante per il vostro successo personale, ma diventa fondamentale soprattutto per tutte le categorie di persone che occupano posizioni altissime nella vita pubblica, politica, sociale, imprenditoriale. Nel vostro caso il fenomeno rende mobili, siete irrequieti e per questo sarà bene rimandare decisioni importanti. Giorno indimenticabile per l'amore, Marte entra in Gemelli accanto a Giove, passionali e gelosi, raffinati nelle scelte.

Toro

In Capricorno nasce per voi una super favorevole Luna piena, fase che da sola provoca incontri e situazioni di grande impatto sulla vita sentimentale e in seguito anche sul lavoro e affari. Non possiamo negare un consistente aumento delle spese, ma avete sempre il portafoglio più gonfio degli altri. Marte nel segno fino a stasera, provoca nuove passioni e rende caldi gli sposati, con qualche pensiero e qualche attenzione di più per la famiglia, fratelli e sorelle in particolare. Viaggi stancanti ma alla fine con incontri divertenti, tutto avviene in modo inatteso.

Gemelli

Proprietà della famiglia, lasciti, eredità, donazioni. Questi alcuni argomenti che mette in luce Luna piena in Capricorno, importante anche per le sensazioni e i pensieri che smuove nella vostra testa. Lascerà traccia questo sabato, siete il segno protagonista - anche a livello mondiale - per l'arrivo di Marte in Gemelli, da questa sera fino al 4 settembre, congiunto a Giove. La vita prenderà un'altra direzione in tempi brevi. Questi amori cerebrali alla fine stancano, il corpo ha le sue esigenze che saranno esaudite sabato notte.

Cancro

Le donne libere, anche quelle divorziate o separate, aspirano al matrimonio. Questo il principale messaggio che lancia Luna piena in Capricorno, fase che tocca anche gli uomini e che si presenta per la seconda volta nella vostra stagione. Non abbiamo dubbio alcuno, voi dovrete cominciare a migliorare o a cambiare anche la situazione professionale e affaristica, stando sempre attenti a quello che succede alle vostre spalle. Davanti a voi, due occhi vi guardano innamorati. Nuovi amori: accertatevi che siete davvero solo in due.

Leone

Luna piena nel segno che interessa la salute e la vostra attività, trovate l'equilibrio fra i bisogni personali e quelli connessi alla carriera, eviterete tensioni e malintesi. Per quanto concerne i rapporti lavorativi e con le istituzioni, oggi inizia il nuovo transito di Marte che vi renderà forti e imbattibili, insieme a Giove e Saturno. Forse non tutti finirete nelle cronache mondane, ma dovete intensificare la vita sociale e gli incontri che porta una lussuosa Venere. Estate felice.

Vergine

Di Saturno e della nave della vita, che il pianeta spinge verso il mare aperto, parliamo da oltre un anno, e ne parleremo ancora… Il pianeta esercita anche influssi molto buoni per l'organizzazione della vita familiare e professionale, provate a correre qualche rischio nel lavoro - non si può sempre programmare tutto come un computer. Questa vostra saziante vita comincia nuovamente a cambiare da oggi. Luna piena in Capricorno risveglia l'amore, Marte in serata inizia con le battaglie nel campo professionale e qualche volta potrà essere difficile per il fisico. Vacanza!

Bilancia

Luna piena stressante per il fisico, nervosa per la famiglia, impaziente in amore. È la seconda volta in un mese che si forma in Capricorno, significa che in queste quattro settimane non avete affrontato come avreste dovuto le questioni irrisolte con i figli, parenti naturali e acquisiti, forse anche con il coniuge che viene però per ultimo. Sabato splendente invece per gli incontri amorosi ad altissimo contenuto erotico, Marte in Gemelli comincia le danze questa sera.

Scorpione

Luna piena promette più di quanto possa effettivamente fare, ma intanto nasce a vostro favore e voi la dovete sfruttare dal primo mattino a tarda sera. Cambia in Capricorno, segno che è un po' la vostra cassaforte. Ma è in serata che il cuore comincerà a battere forte, sentirete il primo influsso positivo di Marte in Gemelli, accanto a Giove, transito che sarà il ritornello della vostra estate 2024. Fate di voi stessi un capoluogo, a cui tutti guardano con curiosità e anche con invidia.

Sagittario

Un piacevole weekend, nonostante Marte che inizia questa sera l'opposizione dai Gemelli, insieme a Giove. Consigliamo per il prossimo periodo una maggiore attenzione alla forma fisica, al cibo e ai medicinali. Ci saranno contrasti vivaci nei rapporti di lavoro, eventi del tutto normali quando si inseguono posizioni di prestigio, anche sotto il profilo finanziario. Da questo punto di vista, Luna piena in Capricorno è arrivata al momento giusto, prendete i soldi che avete mancato lo scorso 22 giugno, e scappate. Passerete una bella vacanza con un amore ritrovato.

Capricorno

Realizzazioni, passioni, trasgressioni, sogni impossibili e sogni realizzati, colpi di fulmine, simpatia e amore a prima vista. Un caleidoscopio di avvenimenti in un solo giorno, in poche ore, dopo le ore 12:00, quando nel segno nasce Luna piena. È la seconda volta in un solo mese, evidentemente avete ancora tante cose da sistemare, ma ci penserete domani o nei prossimi giorni, avrete Marte operativo in Gemelli fino al 4 settembre. Viaggi molto consigliati.

Acquario

Giove e Marte a vostro completo favore si incontrano stasera in Gemelli e transitano insieme fino al 4 settembre, ma anche dopo avrete a lungo la loro protezione. Nei giorni scorsi avete notato un aumento dell’agitazione in voi e nell'ambiente circostante, specie dove avete interessi economici. C'è ancora un notevole movimento per le spese che annuncia Venere, assetata di cose belle e lussuose. Preparate il vostro elegante bagaglio e volate da qualche parte, dove vi porta il cuore.

Pesci

Qualche amore è legato a un granello di sabbia, tenetelo al riparo se vi interessa ancora, oggi inizia la tempesta di Giove e Marte che si incontrano in Gemelli. Posizione impegnativa anche per la famiglia, qualche volta motivo di disturbo per la salute. Il transito dura fino a settembre, vi invitiamo a vivere lo sport e la fatica fisica in modo cauto e disciplinato. Luna piena in Capricorno, magnifica, piena di occasioni per voi che cercate un fidanzato, una fidanzata, un amante. Ma il mondo lo verrà a sapere…