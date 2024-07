In Onda, “mi fa paura”. Franco e quella frase di Biden pericolosa e triste

18 luglio 2024 a

Joe Biden è ancora traballante nella sua corsa alla Casa Bianca. Il presidente è inoltre risultato positivo al Covid, proprio poco dopo il suo annuncio sul fatto che penserebbe ad un ritiro nel caso in cui fossero i medici a. L’argomento viene affrontato con Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera, durante la puntata del 17 luglio di In Onda, programma tv di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese: “Si riteneva fino a martedì che questo attentato gravissimo a Donald Trump avesse un effetto stabilizzante sulle due candidature. Mentre invece ha sublimato l’immagine di Trump, cancellando tutta la narrazione aggressiva durante la campagna elettorale. Mentre la stabilizzazione di Biden è durata pochissimi giorni. Qui il problema non è soltanto la sua candidatura e la sua possibilità di governare nei 4 anni successi, c’è un problema dei democratici che rischiano di perdere Senato e Camera. Quello che sembrava un attentato stabilizzante in realtà sta accelerando tutte le dinamiche anche all’interno del Partito Democratico”.

Il Covid colpisce Biden: è positivo. E ora pensa davvero al ritiro

“Certo - prosegue Franco - è una situazione molto pericolosa e molto triste, anche perché l'idea che il presidente degli Usa dica che la sua scelta dipenda dal giudizio dei medici fa un po' paura. Mi colpì anche che nel dibattito andato malissimo per Biden, che Trump disse che aveva fatto due esami cognitivi e che li aveva superati entrambi durante l’anno”.