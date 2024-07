Usa, Biden positivo al Covid. E per la prima volta apre al ritiro

18 luglio 2024 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di «stare bene» dopo essere risultato positivo al Covid-19, ma questo nuovo annuncio rischia di alimentare ulteriormente le preoccupazioni sulla sua età e sulla sua salute che hanno già spinto a chiedere il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. Assediato da domande sulla sua acutezza mentale, l’81enne democratico aveva detto in precedenza che avrebbe rivalutato la sua candidatura se gli fosse stata diagnosticata una grave condizione medica. La Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato che il Presidente è «completamente vaccinato» e che «continuerà a svolgere appieno i suoi compiti» durante il periodo di detenzione. Alla domanda postagli martedì dai media su cosa potrebbe fargli pensare di gettare la spugna, il candidato presidente ha risposto: «Se avessi un problema medico che si manifestasse, se qualcuno, alcuni medici venissero a trovarmi e dicessero: ‘lei ha un tale e tale problema’». È la prima volta che Biden apre la porta all’idea di abbandonare la campagna elettorale. L’annuncio del suo contagio da Covid-19 arriva in un momento in cui la sopravvivenza politica di Joe Biden è in gioco dopo la sua disastrosa performance di fine giugno nel dibattito con Donald Trump, che ha sollevato un’ondata di domande sulle sue capacità fisiche e mentali.

Video su questo argomento I testimoni vedono Crooks armato: il video pochi secondi prima dell'attentato | GUARDA

Ora un peso massimo del Partito Democratico ha rinnovato l’invito a ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Il politico californiano Adam Schiff ha esortato Biden a «passare la torcia», affermando di dubitare che il capo di Stato possa battere Donald Trump a novembre. Schiff diventa così il democratico di più alto rango a fare pubblicamente questa richiesta dopo il dibattito. È anche il primo a fare questa richiesta dopo l’attentato di sabato a Donald Trump durante un comizio elettorale, che ha dato al Presidente una breve tregua. Schiff ha fatto il suo annuncio poco prima che il Presidente si recasse a corteggiare gli elettori ispanici in Nevada. Joe Biden «è stato uno dei presidenti più importanti nella storia della nostra nazione», ha dichiarato Schiff in al Los Angeles Times. «Ma la nostra nazione è a un bivio», ha aggiunto. «Una seconda presidenza Trump minerebbe le fondamenta stesse della nostra democrazia e ho serie preoccupazioni sulla capacità del presidente di sconfiggere Donald Trump a novembre», ha aggiunto.

“Trump un bersaglio”. Biden si sente responsabile dopo l'attentato? Il clamoroso dietrofront

Circa venti membri eletti della Camera e un senatore hanno finora esortato Joe Biden a gettare la spugna. In questo contesto di tensione, mercoledì i funzionari del Partito Democratico hanno annunciato l’intenzione di accelerare il processo di nomina di Biden introducendo un sistema di voto anticipato, i cui dettagli devono ancora essere definiti, con grande disappunto di coloro che sperano di vederlo ritirarsi dalla corsa. Il sistema consentirebbe di votare durante la prima settimana di agosto, anziché aspettare la Convention democratica, che inizierà a Chicago il 19 agosto e durante la quale il candidato dovrà essere ufficialmente nominato per le elezioni presidenziali del 5 novembre contro Donald Trump. Alcuni democratici hanno fortemente criticato questo piano, affermando che si tratta di un modo per forzare la candidatura di Joe Biden nonostante i dubbi sulla sua idoneità e senza discutere le possibili alternative. I rappresentanti eletti hanno intenzione di firmare una lettera per denunciare il piano. La vicepresidente Kamala Harris è considerata la favorita in caso di ritiro di Biden. I funzionari democratici ritengono che l’operazione dovrebbe essere efficace prima del 7 agosto, termine ultimo fissato dallo Stato dell’Ohio per la presentazione delle candidature. Biden afferma che gli elettori democratici lo sostengono, ma secondo l’ultimo sondaggio quasi due terzi di loro vogliono che il Presidente getti la spugna.