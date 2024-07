Francesca Pascale e Paola Turci si dicono addio: matrimonio già finito

Carmen Guadalaxara 18 luglio 2024 a

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale è già finito. Ad appena due anni dalle sfarzose nozze in Toscana, arriva il divorzio. Il giudice Benedetta Foti, della Procura di Firenze, ha omologato l'accordo con cui Pascale e Turci hanno sciolto la loro unione civile. Paola 55 anni, Francesca 35, la loro unione e il loro matrimonio stupirono tutti: la cantante non era certo una fan del berlusconismo, mentre Pascale era stata una delle berlusconiane più accese fin da giovanissima, fino a legarsi al Cavaliere anche sentimentalmente, in uno dei periodi più difficili della sua storia dopo l'addio a Veronica Lario e gli scandali delle feste eleganti ad Arcore.

Le prime foto insieme le pubblicò il settimanale Diva e Donna, nel giugno 2020, a pochi mesi da un comunicato di Forza Italia che metteva fine alla lunga relazione tra Pascale e Berlusconi. I motivi della rottura sarebbero da attribuire al fatto che la Turci non aveva gradito il corteggiamento della Pascale a Francesca Fagnani durante un fuori onda di Belve. A Francesca non era andato giù un video postato su Instagram da Paola con la ventenne attrice Valentina Dispari. Oggi l'addio definitivo e la fine, con un accordo su una proprietà di una villa a Fiesole, e gli atti che verranno trasferiti al comune di Montalcino.