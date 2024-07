4 di sera, Maurizio Gasparri sul caso Cerciello: "I carabinieri sono schifati"

15 luglio 2024 a

Omicidio Cerciello, la decisione della Corte d'Appello di Roma di concedere gli arresti domiciliari a Gabriel Natale Hjorth ha scatenato l'indignazione di molti. Non solo dei suoi familiari ma anche di molti politici che mettono in risalto l'ingiustizia di un simile provvedimento. Se n'è parlato nel corso della puntata di "4disera" in onda il 15 luglio su Rete4.

"Prima la condanna all'ergastolo, poi era stata ridotta a 24 anni, poi a 11 e ora gli arresti domiciliari senza che abbia nemmeno fatto un gesto di risarcimento per i familiari di Cerciello. Ma andrà in America. Oggi ho sentito tanti carabinieri schifati dalla Corte d'Appello per la quale ho chiesto un'ispezione con interrogazione a Nordio. Ho chiesto un'ispezione sulla Corte d'Appello di Roma che ha preso una decisione vergognosa.