Morgan, il Festival di Ferentino annulla il concerto del 19 luglio

Il caso Morgan continua a far discutere. Dopo le accuse di stalking da parte della sua ex compagna Angelica Schiatti, non si placano le prese di posizione nei confronti del cantante milanese. Gli ultimi in ordine di tempo sono gli organizzatori del Festival di Ferentino.

«L’Associazione Pro Loco Ferentino, in accordo con l’Amministrazione Comunale e la Direzione Artistica del Festival "Ferentino Acustica", ha deciso di sospendere il concerto dell’artista Morgan (in programma il prossimo 19 luglio 2024), in considerazione del turbamento prodotto dalle notizie di stampa di questi giorni. Il Festival ’Ferentino Acusticà avrà luogo nonostante ciò dal 18 al 21 luglio 2024 (Piazza Mazzini), e si invitano i cittadini e tutto il pubblico a seguirlo con le consuete passione ed attenzione». Lo annuncia l’Associazione Pro Loco Ferentino sulla sua pagina Facebook.