Morgan, Lucarelli piomba sul processo per stalking della ex Angelica Schiatti

In rete non si parla che di Marco Castoldi, in arte Morgan. Il motivo? Nell'edizione odierna del Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli ha rimesso insieme i pezzi del processo per stalking e diffamazione in cui è imputato il cantautore. A denunciarlo è stata Angelica Schiatti, ex fidanzata dell'artista. L’udienza preliminare risale al 10 ottobre del 2023. Stando a quanto si apprende, da quel momento il processo è praticamente fermo. La prima denuncia, però, è del 2020.

Facciamo un passo indietro. Angelica Schiatti e Morgan si sono conosciuti nel 2014 e si sono frequentati per breve tempo. Poi, nel 2019, si sono rivisti. Il loro rapporto è stato chiuso da lei dopo tre mesi. Nel 2020 la cantante indie lo ha denunciato e ha ottenuto l’attivazione del codice rosso. Il cantautore, pur subendo una perquisizione, ha continuato a contattarla e ha minacciato di pubblicare suoi video erotici. In una chat di gruppo chiamata “InArteMorgan”, ha scritto: "E adesso per la gioia di tutti i se**ioli del mondo vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno", postando una foto della ex nuda.

Nel 2021, il cantautore ha contattato addirittura due uomini per pedinare Angelica Schiatti e il suo nuovo fidanzato, Calcutta (all'anagrafe Edoardo D'Erme). Ma non è tutto. Morgan ha contattato via Telegram proprio Calcutta: "Ehi piccola mer*ina secca. Quando il tuo piccolo ca**o non verrà più su**hiato dalla mia donna te lo metterà in c**o quello di un ne*ro gigante. Tu possa essere maledetto e andare dove sta tua madre infame cane", si legge dalla chat.