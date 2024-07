Chiara Ferragni, affari in crisi per il pandoro-gate ma Balocco vola: che succede

12 luglio 2024 a

Il pandoro-gate affossa gli affari di Chiara Ferragni ma non della Balocco che ha fatto registrare il "miglior bilancio della sua storia", scrive il Corriere che fa i conti dell'azienda dolciaria citando i documenti ufficiali del consuntivo 2023, non ancora depositati. Da questi si evince che Balocco ha raddoppiato l'utile, a 17 milioni (non era mai andata oltre i 9), con 254 milioni di ricavi, in crescita del 25 per cento.

Mentre la influencer e imprenditrice sembra aver perso il tocco magico e i brand del lusso e della moda che ha coprivano di soldi hanno rivolto altrove le proprie attenzioni, il brand finito nel pandoro-gate impenna? Attenzione alle conclusioni affrettate. È "possibile che abbia contribuito ai risultati anche un 'effetto Ferragni' almeno fino a dicembre 2023 quando l’effetto è diventato boomerang", spiega il quotidiano. Se è così si capirà nei prossimi bilanci.