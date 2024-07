Fedez, storia cancellata e frecciata a Ferragni? "TikTok da un letto d'ospedale"

11 luglio 2024 a

Ansia per Fedez. Il rapper questa mattina ha colto di sorpresa i fan con una serie di storie Instagram in cui li aggiornava sulle sue condizioni di salute. "Sono tipo dj Khaled quando dice ’another more' ma con le emorragie interne", ha scritto pubblicando una sua foto da un letto di ospedale dove è stato ricoverato. "Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato", ha scritto sui social, aggiungendo: "Pensare che l’ho scritta ieri notte". Ma non è tutto perché, tra i messaggi lanciati, ce ne è stato uno presto rimosso. Ma cosa c'era scritto?

Qualche utente non si è fatto scappare il testo e l'ha fatto circolare. "Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall’effetto dei miei amici brutti e cattivi", si leggeva nella storia non più visibile ma catturata e messa sui social, "fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale". Parole forti, taglienti, che qualcuno ha interpretato come destinate alla ex Chiara Ferragni. Il motivo? L’influencer postò un video su TikTok, con Shake It Off di Taylor Swift in sottofondo, scrivendo: "Ultima notte in ospedale dopo che mio marito ha affrontato un raro tumore al pancreas", con il rapper sullo sfondo.