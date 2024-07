In Onda, la profezia di Ghisleri su Meloni: "Quando arriverà la prova vera"

11 luglio 2024 a

a

a

Il futuro del premier nelle parole di Alessandra Ghisleri. Se n'è parlato nel corso della puntata di "In onda" dell'11 luglio su La7. In collegamento c'era anche Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, che ha fatto la sua profezia: ecco quale sarà il momento clou per il destino di Giorgia Meloni.

Rula Jebreal non si tiene e la spara grossa: "Italia come Iraq o Iran"

"La campagna elettorale, tolte le elezioni locali, non ci sarà più per un po' di tempo. salvo anomalie e casi specifici. Lei ha la possibilità in questo modo di giocarsi la parte moderata in una maniera molto mediatica. E questo le serve non solo per l'Europa ma anche per governare il nostro Paese. Dal punto di vista dei voti, mantiene i suoi voti. In tutti i sondaggi non è calata, come non è calato il Pd, È calato un pochino Avs che ha perso qualche cosina. Ma il dato vero è l'attenzione su di lei perché io penso che la prova vera sarà tra settembre e dicembre perché le attese si stanno alzando. Ci sarà una manovra e tutti si aspettano un fatto più positivo. I problemi degli italiani nella scala delle priorità sono sempre il carovita, salute, sanità, liste d'attesa, immigrazione, sicurezza. Oltre al discorso della guerra c'è anche un fronte locale e l'insicurezza delle persone per non saper guardare oltre il domani. Non riescono più neanche a programmare per i prossimi due mesi. E questo lo vediamo da tutti i numeri che riportano Istat e Banca d'Italia. È su questo che la Meloni si gioca la sua identità.