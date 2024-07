In Onda, Senaldi smonta le acrobazie di Piccolotti sulla Salis: "Ma nel 2008..."

02 luglio 2024 a

Un confronto serrato dai toni accesi quello andato in scena tra Pietro Senaldi ed Elisabetta Piccolotti sul caso Ilaria Salis. La parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra nella puntata di martedì 2 luglio di In Onda difende a spada tratta la collega, eletta mentre era detenuta Budapest, sul caso clamoroso della casa occupata a Milano. "Le hanno contestato tutto ciò solo perché si è candidata", afferma Piccolotti. Il condirettore di Libero, che per primo aveva tirato fuori la bomba delle occupazioni abusive e del contro presentato dall'Aler Milano, a stretto giro replica alla parlamentare di sinistra: "L'unica cosa da dire è questa, perché un partito democratico come Avs si fa rappresentare da una persona che ha avuto e ha problemi con la giustizia? Per prendere voti?".

Alle argomentazioni di Piccolotti, Senaldi replica smontando i teoremi sulla Salis. Insomma, afferma il giornalista, se Avs ha candidato Salis era perché aveva conquistato le prime pagine dei giornali dopo essere stata portata in catene in tribunale, non certo per la lotta sulla casa come ora vanno spiegando i dirigenti del partito: "Altrimenti l'avreste candidata nel 2008". Piccolotti replica che "noi siamo da sempre vicini ai movimenti per la casa, a chi protesta perché in Italia gli affitti sono troppo alti, i mutui sono impossibili e le case popolari sono troppo poche e spesso sono anche sfitte". Luca Telese e Marianna Aprile, conduttori della trasmissione di La7.