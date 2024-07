Stasera Italia, Senaldi è netto: "Francia? L'allarme sull'onda nera ha funzionato"

07 luglio 2024 a

a

a

Hanno chiuso i seggi per il secondo turno delle elezioni legislative in Francia e, stando ai primi exit poll, a stare in testa sarebbe il Nuovo Fronte Popolare (NFP), l’alleanza di sinistra che riunisce tra gli altri il Partito Socialista, il Partito Comunista, il partito ecologista Europe Écologie Les Verts e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Sempre secondo le prime stime, al secondo posto sarebbe arrivata la coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron, Ensemble pour la République, che potrebbe ottenere fra i 150 e i 170 seggi. Il partito di estrema destra Rassemblement National, che era arrivato primo al primo turno del 30 giugno come percentuale di voti, sarebbe invece arrivato terzo come parlamentari eletti e dovrebbe riuscire a eleggerne solo fra i 132 e i 152. Questo riportano gli istituti Ipsos e Telan. Se ne è discusso a Stasera Italia, il programma di politica e di attualità di Rete 4.

Ribaltone clamoroso: la sinistra è prima. Melenchon a Macron: "Deve piegarsi"

"Questa elezione ha avuto tanti votanti come non accadeva da quaranta anni", ha esordito Pietro Senaldi in collegamento con lo studio della trasmissione. In effetti, alle 17:00 il tasso di partecipazione al secondo turno delle elezioni legislative francesi era del 59,71 per cento, un record che nel Paese non si raggiungeva dal 1981. Tornando alle prime proiezioni e alla scelta dei francesi, il condirettore di Libero ha detto: "Hanno scelto la sinistra". Il motivo? Per il giornalista è stato chiaro: "Ha funzionato l'allarme sull'onda nera. Questo mi sembra evidente. Il volto di Bardella, per quanto giovane e fresco, non è bastato a Le Pen", ha aggiunto.