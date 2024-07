Francia, alta tensione. Bardella attacca: "Ha vinto la maggioranza del disonore"

07 luglio 2024 a

In Francia è arrivato il momento della verità. Dalle prime proiezioni diffuse, sembra essere in atto un ribaltamento delle attese: il Nuovo Fronte Popolare sarebbe primo, conquistando tra i 175 ed i 205 seggi. Questo indica una proiezione dell'istituto Elabe per l'emittente Bfmtv. Ensemble, la maggioranza presidenziale, sarebbe al secondo posto, con un range tra 150 e 175 seggi, mentre il Rassemblement National sarebbe terzo, conquistando tra i 115 ed i 150 seggi. I Repubblicani, infine, avrebbero ottenuto tra 60 e 70 seggi. Il leader dell’estrema destra francese, Jordan Bardella, ha parlato al suo comitato elettorale e commentato i risultati con nettezza di parole.

"Purtroppo l’alleanza del disonore e gli accordi elettorali di Emmanuel Macron e Gabriel Attal con l’estrema sinistra privano" gli elettori di un governo del RN, ha scandito. Bardella ha denunciato le "alleanze contro natura" tra il campo presidenziale e la sinistra, che hanno portato alla sconfitta del suo partito. Secondo il leader, gli accordi di desistenza per evitare l’arrivo al potere dell’estrema destra "gettano la Francia nelle braccia di Mèlenchon". "Di fronte a questo partito unico questa sera tutto comincia - ha aggiunto Bardella - sarò qui con voi fino alla vittoria. Stasera è caduto un mondo vecchio e nulla può fermare un popolo che ha ricominciato a sperare", ha concluso.