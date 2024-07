Harry e Meghan ai ferri corti? "A Londra e senza di lei": la profezia dell'esperto

07 luglio 2024 a

a

a

I fari sono puntati su Kate Middleton, che per ora non è apparsa a Wimbledon, ma non restano in ombra Harry e Meghan. L'ultima, potente indiscrezione riguarda proprio loro. Il duca di Sussex potrebbe rientrare nella cerchia della famiglia reale ma senza la moglie. A sostenere questa tesi è stato lo storico e biografo Hugo Vickers, intervenuto nel programma Royal Exclusive del The Sun. "Se guardo al futuro, non immagino Harry negli Stati uniti e non lo vedo accanto a sua moglie", ha affermato senza timore di smentita.

Kate torna in pubblico a Wimbledon? A chi spetta "l'ultima parola"

"Penso che tornerà a Londra. E se tornerà a casa sarà una cosa buona per lui, perché penso che sia piuttosto arrabbiato. E se torna, tornerà da solo. La sua vita con Meghan non funziona come il principe sperava", ha aggiunto l'esperto, dando così il via a un tam tam impazzito di ipotesi e di teorie più o meno aderenti alla realtà. Ma quale sarebbe il motivo dell’allontanamento tra i due? Stando a quanto rivelato dal biografo, i differenti interessi starebbero creando delle fratture. In particolar modo, sembra che la decisione di Meghan di lanciare la sua nuova linea di biscotti per cani proprio nel giorno dell’atteso ritorno in pubblico di Kate abbia messo in imbarazzo Harry.

Non c'è traccia di Kate a Wimbledon: chi spunta al suo posto e che cosa significa

"Ha voluto rompere con la Casa reale, ma ora comincia a sentire il peso delle sue responsabilità", ha raccontato Hugo Vickers. "Mentre Meghan Markle è a suo agio, nel suo ambiente naturale, Harry, abituato a ricoprire compiti istituzionali, ha scoperto che le giornate con la moglie in California sono diventate lunghe e solitarie", ha confessato lo storico.